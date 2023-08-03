На благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» в Уфе потратят 298 млн рублей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» и прилегающего бульвара Саид-Галиева. Работы по благоустройству выполнит ООО «Компания „ Потенциал „“, к слову, ставшая единственным участником конкурса. Стоимость контракта составила 298,5 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.
Как сообщалось ранее, южную часть бульвара трансформируют в полупешеходную улицу, тротуары также планируется расширить. В то же время по северной части бульвара и улице Новогорной планируется организовать места для парковки автомобилей. На улице Комсомольская в квартале, ограниченном домами №161/1, 163 и 163/1 появится сквер и площадки для отдыха.
Помимо этого здесь также установят различную инфраструктуры. В частности, на данном участке появятся спортивно-игровые комплексы для детей. Планируется также провести работы по озеленению территории, установке нового наружного освещения, прокладке водопровода и канализации.