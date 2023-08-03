mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Изображение материала

На благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» в Уфе потратят 298 млн рублей

3 августа 2023, 13:20
Фото: mkset.ru
Работы по благоустройству выполнит ООО «Компания „ Потенциал „“, сообщается на портале Госзакупок

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» и прилегающего бульвара Саид-Галиева. Работы по благоустройству выполнит ООО «Компания „ Потенциал „“, к слову, ставшая единственным участником конкурса. Стоимость контракта составила 298,5 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

Как сообщалось ранее, южную часть бульвара трансформируют в полупешеходную улицу, тротуары также планируется расширить. В то же время по северной части бульвара и улице Новогорной планируется организовать места для парковки автомобилей. На улице Комсомольская в квартале, ограниченном домами №161/1, 163 и 163/1 появится сквер и площадки для отдыха.

Помимо этого здесь также установят различную инфраструктуры. В частности, на данном участке появятся спортивно-игровые комплексы для детей. Планируется также провести работы по озеленению территории, установке нового наружного освещения, прокладке водопровода и канализации.

#Новости Уфы#Общество#Город#Благоустройство#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Беззаконие и бездействие»: жители деревни в Башкирии уже 100 лет живут без дороги
Сегодня, 12:08
«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок
Сегодня, 11:19
Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе
Сегодня, 10:53
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Сегодня, 09:44
Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя
Сегодня, 08:30
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Вчера, 05:03