«Мужественный воин»: в Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Белорецке состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым. По словам главы администрации города, Радмира в Белорецке знают многие. Белорецк — его малая родина: здесь он родился и вырос. Белоречане помнят его как сильного и активного парня и спортсмена.
Как отмечает Андрей Иванюта, Радмир Кадыров служил в «горячих точках». В ходе СВО неоднократно проявлял свои боевые навыки, проявлял стойкость и отвагу. За его застуги его уважали как боевые товарищи, так и командование.
Иванюта выразил свои соболезнования родным и близким погибшего, а также обратился к его матери.
— Дорогая Гульсина Назировна, низкий Вам поклон за то, что вырастили и воспитали такого замечательного сына, настоящего мужчину, патриота России. Сил и терпения Вам в этот скорбный час. Спи спокойно, мужественный воин! Вечная память и вечная слава героям, павшим за Россию, — высказался глава администрации Белорецкого района.