«Мужественный воин»: в Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым

В Белорецке состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым. По словам главы администрации города, Радмира в Белорецке знают многие. Белорецк — его малая родина: здесь он родился и вырос. Белоречане помнят его как сильного и активного парня и спортсмена.