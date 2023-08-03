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«Мужественный воин»: в Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым

3 августа 2023, 11:08
Фото: Андрей Иванюта// VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым

Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил гдава администрации Белорецкого района республики Андрей Иванюта

В Белорецке состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Радмиром Кадыровым. По словам главы администрации города, Радмира в Белорецке знают многие. Белорецк — его малая родина: здесь он родился и вырос. Белоречане помнят его как сильного и активного парня и спортсмена.

Как отмечает Андрей Иванюта, Радмир Кадыров служил в «горячих точках». В ходе СВО неоднократно проявлял свои боевые навыки, проявлял стойкость и отвагу. За его застуги его уважали как боевые товарищи, так и командование.

Иванюта выразил свои соболезнования родным и близким погибшего, а также обратился к его матери.

— Дорогая Гульсина Назировна, низкий Вам поклон за то, что вырастили и воспитали такого замечательного сына, настоящего мужчину, патриота России. Сил и терпения Вам в этот скорбный час. Спи спокойно, мужественный воин! Вечная память и вечная слава героям, павшим за Россию, — высказался глава администрации Белорецкого района.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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