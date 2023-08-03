mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Изображение материала

Миллионы рублей: главу сельсовета в Башкирии обвинили в незаконной премии самому себе

3 августа 2023, 06:33

В Башкирии глава сельсовета выписал сам себе премии на 1,6 млн рублей

Чиновник из Башкирии ежемесячно издавал незаконные распоряжения о начислении себе материальной помощи.

Глава сельсовета начиная с января 2019 года по сентябрь 2021 года ежемесячно издавал незаконные распоряжения о начислении себе материальной помощи на общую сумму более 1,6 млн рублей.

После прокурорской проверки против главы Таптыковского сельсовета возбудили уголовное дело. Подсудимый свою вину отрицает, но суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уфимский райсуд приговорил мужчину к двум годам условно с испытательным сроком на тот же срок. Также его отстранили на полтора года права занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления.

#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Сегодня, 09:44
«Дезертир с гранатой»: что произошло второго августа на Нагаевском шоссе в Уфе
Вчера, 14:03
Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя
Сегодня, 08:30
В Уфу вернется аномальная жара
Сегодня, 05:26
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Вчера, 05:03
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00