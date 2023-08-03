Миллионы рублей: главу сельсовета в Башкирии обвинили в незаконной премии самому себе

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Глава сельсовета начиная с января 2019 года по сентябрь 2021 года ежемесячно издавал незаконные распоряжения о начислении себе материальной помощи на общую сумму более 1,6 млн рублей.
После прокурорской проверки против главы Таптыковского сельсовета возбудили уголовное дело. Подсудимый свою вину отрицает, но суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Уфимский райсуд приговорил мужчину к двум годам условно с испытательным сроком на тот же срок. Также его отстранили на полтора года права занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления.