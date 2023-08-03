Кусала, царапала и щипала: жительница Башкирии несколько месяцев истязала своего сына

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Жительницу Туймазов обвинили в применении физического насилия в отношении её трехлетнего ребёнка. За непослушание мать щипала, царапала и кусала ребенка, вследствие чего на теле мальчика образовались множественные гематомы и кровоподтеки. Насилие над ребенком продолжалось в течение четырех месяцев — с марта по июнь 2022 года.
Следы побоев на теле мальчика заметили родственники женщины. Позднее они обратились за помощью в медучреждение, а также проинформировали о ситуации полицию.
Женщину признали виновной в истязании. По решению Туймазинского районного суда, её приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Подсудимая свою вину признала.