Кусала, царапала и щипала: жительница Башкирии несколько месяцев истязала своего сына

Жительницу Туймазов обвинили в применении физического насилия в отношении её трехлетнего ребёнка. За непослушание мать щипала, царапала и кусала ребенка, вследствие чего на теле мальчика образовались множественные гематомы и кровоподтеки. Насилие над ребенком продолжалось в течение четырех месяцев — с марта по июнь 2022 года.