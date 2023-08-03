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Кусала, царапала и щипала: жительница Башкирии несколько месяцев истязала своего сына

3 августа 2023, 16:03
Фото: 1MI

Жительница Башкирии 4 месяца кусала, царапала и щипала своего 3-летнего сына

Женщина таким образом наказывала ребенка за непослушание, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жительницу Туймазов обвинили в применении физического насилия в отношении её трехлетнего ребёнка. За непослушание мать щипала, царапала и кусала ребенка, вследствие чего на теле мальчика образовались множественные гематомы и кровоподтеки. Насилие над ребенком продолжалось в течение четырех месяцев — с марта по июнь 2022 года.

Следы побоев на теле мальчика заметили родственники женщины. Позднее они обратились за помощью в медучреждение, а также проинформировали о ситуации полицию.

Женщину признали виновной в истязании. По решению Туймазинского районного суда, её приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Подсудимая свою вину признала.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Общество
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