Клиентам банка «Уралсиб» угрожают мошенники

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщает банк, сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и Банка «Уралсиб».
Неизвестные разместили в соц. сети посты с фишинговыми ссылками, перейдя по которым клиент мог оставить данные своей карты. Банк просит своих клиентов заблокировать свои карты для сохранения своих средств.
«Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать», — говорится в сообщении.
Главное с этим не затягивать, говорится в сообщении банка, мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги.