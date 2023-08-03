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ФОМС: Жители новых регионов получили более миллиона цифровых полисов ОМС

3 августа 2023, 07:23
Фото: пресс-служба ФОМС
С 1 марта 2023 года свыше миллиона жителей новых регионов Российской Федерации получили электронные полисы обязательного медицинского страхования.

Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин заявил, что доступ к качественной медпомощи получают всё больше жителей новых регионов. Работники ФОМС и территориальных фондов помогают организационно и методологически внедрять систему ОМС в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, пишет regnum.ru.

Для получения полиса ОМС в новых регионах необходимо предоставить удостоверяющий личность документ и СНИЛС. Если речь идёт о детях до 14 лет, понадобятся: свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и, если имеется, СНИЛС.

Если гражданин имеет подтверждённую учетную запись на портале «Госуслуг», он может подать заявку на получение полиса ОМС в онлайн-режиме. Также это можно сделать в многофункциональных центрах или в территориальных представительствах ФОМС, непосредственно в медучреждениях и в мобильных офисах.

С июля текущего года территориальные фонды ОМС новых регионов открыли около 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов обязательного медстрахования. Сейчас в новых регионах Российской Федерации работают примерно 125 таких пунктов. Их адреса и телефоны можно найти в телеграм-каналах ТФОМС ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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