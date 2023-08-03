ФОМС: Жители новых регионов получили более миллиона цифровых полисов ОМС

Если гражданин имеет подтверждённую учетную запись на портале «Госуслуг», он может подать заявку на получение полиса ОМС в онлайн-режиме. Также это можно сделать в многофункциональных центрах или в территориальных представительствах ФОМС, непосредственно в медучреждениях и в мобильных офисах.