ФОМС: Жители новых регионов получили более миллиона цифровых полисов ОМС

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин заявил, что доступ к качественной медпомощи получают всё больше жителей новых регионов. Работники ФОМС и территориальных фондов помогают организационно и методологически внедрять систему ОМС в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, пишет regnum.ru.
Для получения полиса ОМС в новых регионах необходимо предоставить удостоверяющий личность документ и СНИЛС. Если речь идёт о детях до 14 лет, понадобятся: свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и, если имеется, СНИЛС.
Если гражданин имеет подтверждённую учетную запись на портале «Госуслуг», он может подать заявку на получение полиса ОМС в онлайн-режиме. Также это можно сделать в многофункциональных центрах или в территориальных представительствах ФОМС, непосредственно в медучреждениях и в мобильных офисах.
С июля текущего года территориальные фонды ОМС новых регионов открыли около 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов обязательного медстрахования. Сейчас в новых регионах Российской Федерации работают примерно 125 таких пунктов. Их адреса и телефоны можно найти в телеграм-каналах ТФОМС ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.