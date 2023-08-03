Есть ли в Уфе жильё настоящего комфорт-класса?



Как отмечает эксперт, нормальным показателем доли малометражных квартир в жилых комплексах комфорт-класса считается 10%. Но на практике девелоперы чаще всего проектируют до 30%, что ведёт к созданию разрозненной социальной среды в жилом комплексе, ведь маленькие квартиры студии в большинстве покупают для перепродажи или сдачи в аренду. Кроме того, из-за такой нарезки площадей у жильцов часто создаётся ощущение перенаселения, нехватки парковочных мест и мест для отдыха. Но есть и исключения, например, в новом жилом комплексе «Сапфир» нет ни одной малометражной студии.