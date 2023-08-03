Есть ли в Уфе жильё настоящего комфорт-класса?

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
— Сегодня хорошим тоном в строительстве комфорт-класса считается: использование качественных материалов, авторский дизайн входных групп и благоустройства, деление территории на тихие и активные зоны, и конечно реализация различных функциональных преимуществ, таких как колясочные и велосипедные, подземный паркинг, кладовые помещения и т. д. При этом в подавляющем большинстве проектов, строящихся в данный момент квартирография предусматривает значительное количество малометражных квартир от 18 кв. м на этаже. — рассказал Рамаз Шенгелия, руководитель направления строящегося жилья АН «Этажи».
Как отмечает эксперт, нормальным показателем доли малометражных квартир в жилых комплексах комфорт-класса считается 10%. Но на практике девелоперы чаще всего проектируют до 30%, что ведёт к созданию разрозненной социальной среды в жилом комплексе, ведь маленькие квартиры студии в большинстве покупают для перепродажи или сдачи в аренду. Кроме того, из-за такой нарезки площадей у жильцов часто создаётся ощущение перенаселения, нехватки парковочных мест и мест для отдыха. Но есть и исключения, например, в новом жилом комплексе «Сапфир» нет ни одной малометражной студии.
— ЖК «Сапфир» — это наш первый жилой комплекс в черте города и нам хотелось сделать его особенным и максимально комфортным для жизни. Поэтому проектируя его мы решили уйти от тренда современной застройки — сокращение квадратных метров, и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Там предусмотрено всего 7-9 квартир на этаже самая маленькая из которых имеет площадь 38 кв. метров. — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
По словам застройщика, такое решение повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. А это значит, что легко можно будет договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.
К тому же, ЖК «Сапфир» возводится в одной из центральных локаций города, в 5 минутах ходьбы от остановки «Фирма „Мир“. Сложившаяся и развитая инфраструктура вокруг позволит жильцам экономить драгоценное время, ведь здесь всё рядом. В пешей доступности: школы и детские сады, аптеки и клиники, кафе, магазины и офисы банков.
Кроме того, от сюда удобно добираться до любой точки города, ведь совсем близко есть автобусные остановки, а автомобилисты оценят близость 2 главных транспортных артерий нашей столицы: пр. Октября и пр. Салавата Юлаева.
Если говорить о внутреннем пространстве жилого комплекса, то тут тоже всё продумано для вашего комфорта, убедиться в этом вы можете, познакомившись с ним на сайте проекта. И если вы хотите жить в по-настоящему комфортном ЖК, то не откладывайте покупку на потом, ведь именно сейчас доступен самый большой выбор квартир и самые выгодные цены.
Также важно отметить, что ГК «Жилой Квартал» за 22 года работы на рынке недвижимости зарекомендовала себя как надёжный и ответственный застройщик, в чьих домах уже живут более 50 000 человек.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
Реклама. ГК «Жилой Квартал»