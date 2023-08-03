ЕС снимает ограничения на экспорт пищевой продукции из Японии

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Информация об этом была опубликована в The Japan Times, пишет RT.
Японские официальные лица выразили мнение, что данное решение станет своего рода посланием для стран, которые до сих пор ограничивали импорт японских продуктов питания.
Согласно новому решению, начиная с четверга, для поставок продукции из Японии в Евросоюз больше не потребуются сертификаты, подтверждающие результаты радиационной проверки и происхождение продукции, включая дикорастущие грибы и определенные морепродукты.