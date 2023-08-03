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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

ЕС снимает ограничения на экспорт пищевой продукции из Японии

3 августа 2023, 11:13
После 12 лет Евросоюз (ЕС) принял решение снять ограничения на импорт продуктов питания из Японии, которые были введены в 2011 году после аварии на Фукусимской атомной электростанции.

Информация об этом была опубликована в The Japan Times, пишет RT.

Японские официальные лица выразили мнение, что данное решение станет своего рода посланием для стран, которые до сих пор ограничивали импорт японских продуктов питания.

Согласно новому решению, начиная с четверга, для поставок продукции из Японии в Евросоюз больше не потребуются сертификаты, подтверждающие результаты радиационной проверки и происхождение продукции, включая дикорастущие грибы и определенные морепродукты.

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