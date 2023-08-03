ЕС снимает ограничения на экспорт пищевой продукции из Японии

После 12 лет Евросоюз (ЕС) принял решение снять ограничения на импорт продуктов питания из Японии, которые были введены в 2011 году после аварии на Фукусимской атомной электростанции.