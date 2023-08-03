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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Диетолог рассказала о ключевых признаках спелого арбуза для здорового питания

3 августа 2023, 10:57
Елена Соломатина, диетолог, поделилась с RT принципами выбора спелого арбуза. Согласно рекомендациям доктора, приобретать арбузы следует только в местах, которые имеют разрешение на торговлю этим продуктом.

Она также подчеркнула важность избегать поврежденных арбузов, даже если они прошли контроль. Микроскопические открытые места могут стать воротами для инфекции, поэтому лучше отказаться от покупки таких экземпляров, пишет RT.

Специалист также отметила внешние признаки спелости арбуза. Он должен иметь яркий окрас и сухой хвостик. Темное пятно на боку свидетельствует о том, что арбуз хорошо дозрел и получил достаточно солнечного света.

Соломатина также предупредила о нитратах, указав на то, что если мякоть арбуза красная, а косточки белые, следует избегать его употребления, так как такой арбуз содержит большое количество нитратов.

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