Запрет на движение по улице Авроры прокомментировали в администрации Уфы

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Авроры. В частности проехать на автомобиле не получится на участке от перекрестка с улицей 1-й Кронштадтской до перекрестка с улицей подполковника Недошивина.
Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, ограничения связаны со строительством тепловой сети и продлятся до 30 сентября.
Примечательно, что на другом участке той же улицы ранее также были введены ограничения движения. Проезд на участке от перекрестка улицы Рабкоров/Авроры до торца дома № 25 по улице Авроры будет закрыт до 20 сентября.