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Запрет на движение по улице Авроры прокомментировали в администрации Уфы

2 августа 2023, 03:18
Фото: 1MI

В Уфе до 30 сентября ограничат движение на участке улицы Авроры

В пресс-службе мэрии жителей города и гостей башкирской столицы просят планировать свой маршрут заранее с учётом изменений

В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Авроры. В частности проехать на автомобиле не получится на участке от перекрестка с улицей 1-й Кронштадтской до перекрестка с улицей подполковника Недошивина.

Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, ограничения связаны со строительством тепловой сети и продлятся до 30 сентября.

Примечательно, что на другом участке той же улицы ранее также были введены ограничения движения. Проезд на участке от перекрестка улицы Рабкоров/Авроры до торца дома № 25 по улице Авроры будет закрыт до 20 сентября.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#Автомобиль#Транспорт#Пробки#Общественный транспорт#Общество#Город
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