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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

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Вооруженный мужчина захватил автозапраку на Нагаевском шоссе в Уфе

2 августа 2023, 08:59
Фото: Midjourney
В настоящий момент с ним ведут переговоры, сообщает телеграм-канал Mash Batash

По информации тг-канала, вооруженный мужчина на Нагаевском шоссе захватил АЗС, при себе у него якобы имеется несколько беприпасов: два снаряда, по словам очевидцев, он держит в руках, а ещё четыре — на теле.

В настоящий момент участок шоссе оцеплен, с мужчиной ведут переговоры. По информации тг-канала BAZA, среди требований мужчины — прекратить возбужденное в отношении него дело об оставлении части. Как утверждается, он — военнослужащий-доброврлец, сбежавший во время поездки на экспертизу.

Кроме того, как сообщает тг-канал SHOT, ссылаясь на источник, мужчина якобы требует переговоров лично с главой Башкирии Радием Хабировым.

#Новости Уфы#Общество#Происшествия#Азамат Нухов#Город#Дороги#Транспорт#Мужчина с гранатой: Что происходит на Нагаевском шоссе
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