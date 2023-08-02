Вооруженный мужчина захватил автозапраку на Нагаевском шоссе в Уфе

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По информации тг-канала, вооруженный мужчина на Нагаевском шоссе захватил АЗС, при себе у него якобы имеется несколько беприпасов: два снаряда, по словам очевидцев, он держит в руках, а ещё четыре — на теле.
В настоящий момент участок шоссе оцеплен, с мужчиной ведут переговоры. По информации тг-канала BAZA, среди требований мужчины — прекратить возбужденное в отношении него дело об оставлении части. Как утверждается, он — военнослужащий-доброврлец, сбежавший во время поездки на экспертизу.
Кроме того, как сообщает тг-канал SHOT, ссылаясь на источник, мужчина якобы требует переговоров лично с главой Башкирии Радием Хабировым.