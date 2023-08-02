Вооруженный мужчина на Нагаевсоком шоссе в Уфе требует переговоров с Хабировым

Позднее телеграм-канал Mash Batash, захватил АЗС, при себе у него якобы имеется несколько беприпасов: два снаряда, по словам очевидцев, он держит в руках, а ещё четыре — на теле. Сейчас с ним, как утверждается, ведут переговоры, тот же, по информации SHOT, заявил, что переговоры с ним должен вести глава Башкирии.