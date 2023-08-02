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Вооруженный мужчина на Нагаевсоком шоссе в Уфе требует переговоров с Хабировым

2 августа 2023, 09:15
Фото: 1MI
Вооруженный боевыми припасами мужчина угрожает взорвать шоссе и требует переговоров с главой республики, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник

Как сообщает телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой гранату, которую якобы угрожает взорвать. Причиной тому, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части.

Позднее телеграм-канал Mash Batash, захватил АЗС, при себе у него якобы имеется несколько беприпасов: два снаряда, по словам очевидцев, он держит в руках, а ещё четыре — на теле. Сейчас с ним, как утверждается, ведут переговоры, тот же, по информации SHOT, заявил, что переговоры с ним должен вести глава Башкирии.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествия#Общество#Город#Мужчина с гранатой: Что происходит на Нагаевском шоссе
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