В Уфе продлят время действия ограничений на улице Кувыкина

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
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Updated Сегодня, 04:19
Ограничение транспортного движения по Кувыкина продлят до 1 сентября в связи с работами на улице Рабкоров. движение будет ограничено по крайней правой полосе Кувыкина между домами №19 и №21.
Напомним, ранее в пресс-службе мэрии Уфы со ссылкой на МУП УИС, сообщили о том, что движение на участке улицы Авроры будет ограничено до 30 сентября. Запрет автомобильного движения в данном случае связан со строительством тепловой сети.