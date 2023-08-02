В Уфе продлят время действия ограничений на улице Кувыкина

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии Уфы со ссылкой на МУП УИС, сообщили о том, что движение на участке улицы Авроры будет ограничено до 30 сентября. Запрет автомобильного движения в данном случае связан со строительством тепловой сети.