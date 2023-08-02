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В Уфе продлят время действия ограничений на улице Кувыкина

2 августа 2023, 04:06
Фото: 1MI

Ограничение движения на улице Кувыкина в Уфе продлят до 1 сентября

Изменения связаны с проведением работ на улице Рабкоров, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

Ограничение транспортного движения по Кувыкина продлят до 1 сентября в связи с работами на улице Рабкоров. движение будет ограничено по крайней правой полосе Кувыкина между домами №19 и №21.

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии Уфы со ссылкой на МУП УИС, сообщили о том, что движение на участке улицы Авроры будет ограничено до 30 сентября. Запрет автомобильного движения в данном случае связан со строительством тепловой сети.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Ограничение движения#Общество#Город#Теплосети
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