В РЭО рассказали о применении БПЛА для проведения экомониторинга

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В РЭО указали, что целью мероприятия стала выработка направлений применения беспилотных авиационных систем (БАС) для ведения экологического мониторинга в период до 2035 года. Об этом пишет gorod55.ru.
Отчет о результатах работы лабораторий «Архипелага» был презентован 1 августа в ходе конференции «Поколение дронов». Специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков также принял участие в работе конференции.
Результаты работы экспертов лаборатории прокомментировал заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров. По его словам, эксперты лаборатории учли положения поддержанного в конце июля 2023 года Госдумой и Советом Федерации законопроекта, направленного на создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды. Оператором новой системы станет РЭО.
Примечательно, что данная система должна не только собирать и обрабатывать экологическую информацию, но и давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать его изменение в зависимости от природных и (или) антропогенных факторов. Данные обо всем этом можно получать, используя современные БАС.
В 2022 году РЭО обследовал с помощью БПЛА 496 полигонов ТКО. Полученные данные позволили определить основные параметры полигонов ТКО, включая объемы накопленных отходов и остаточную вместимость объектов. При этом было выявлено около 3000 нарушений, которые допустили эксплуатирующие организации.
«Полученные результаты облетов полигонов ТКО с помощью БПЛА убедительно доказывают наличие существенных социально-экономических эффектов от их применения в экомониторинге», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В свою очередь, Дмитрий Песков высоко оценил эффективность использования БАС в в сфере обращения с ТКО. В рамках работы лаборатории эксперты также затронули вопросы касающиеся подготовки высококвалифицированных специалистов: операторов БПЛА, специалистов по обработке, поступающих с них информации, разработчиков необходимого программного обеспечения.