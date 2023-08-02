В РЭО рассказали о применении БПЛА для проведения экомониторинга

Примечательно, что данная система должна не только собирать и обрабатывать экологическую информацию, но и давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать его изменение в зависимости от природных и (или) антропогенных факторов. Данные обо всем этом можно получать, используя современные БАС.