В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию с вооруженным мужчиной на Нагаевском шоссе

Как сообщает телеграм-канал BAZA, вооруженный мужчина на шоссе — это 39-летний военнослужащий-доброволец, который якобы сбежал в ходе поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. По одной из версий, мужчина требует закрыть уголовное дело, возбужденное против него после того, как тот оставил военную часть.