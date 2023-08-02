В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию с вооруженным мужчиной на Нагаевском шоссе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за неизвестного мужчины, вооруженного ручной гранатой, в Уфе оцепили участок Нагаевского шоссе. В настоящий момент с ним якобы ведутся переговоры.
В пресс-службе МВД по РБ корреспонденту Mkset сообщили, что информация по данной ситуации уточняется.
Как сообщает телеграм-канал BAZA, вооруженный мужчина на шоссе — это 39-летний военнослужащий-доброволец, который якобы сбежал в ходе поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. По одной из версий, мужчина требует закрыть уголовное дело, возбужденное против него после того, как тот оставил военную часть.