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В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию с вооруженным мужчиной на Нагаевском шоссе

2 августа 2023, 08:38
Фото: 1MI
По информации СМИ, с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату, сейчас ведут переговоры

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за неизвестного мужчины, вооруженного ручной гранатой, в Уфе оцепили участок Нагаевского шоссе. В настоящий момент с ним якобы ведутся переговоры.

В пресс-службе МВД по РБ корреспонденту Mkset сообщили, что информация по данной ситуации уточняется.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, вооруженный мужчина на шоссе — это 39-летний военнослужащий-доброволец, который якобы сбежал в ходе поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. По одной из версий, мужчина требует закрыть уголовное дело, возбужденное против него после того, как тот оставил военную часть.

#Мужчина с гранатой: Что происходит на Нагаевском шоссе#Новости Уфы#Дороги#Происшествия#Город#Общество#Азамат Нухов
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