В Москве 14 человек незаконно ставили на учет мигрантов

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
По официальному заявлению ведомства, указанные лица организовывали преступную группировку, занимающуюся незаконными действиями по регистрации иностранных граждан в период с 2018 по 2022 года. Главной целью стало оформление временных регистраций для мигрантов в хостелах, руководимых этой организацией, пишет RT.
Следствие также сообщает, что обвиняемые систематически нарушали максимальное количество проживающих в отелях, чтобы иметь возможность оформлять ложные регистрации для большего числа иностранцев.
Подробное расследование установило, что за указанный период более 500 мигрантов были незаконно зарегистрированы в Москве через эту преступную группировку.
В настоящее время уголовное дело находится на стадии дальнейшего расследования с целью выяснения полного объема незаконной деятельности обвиняемых и их привлечения к ответственности. Ожидается, что дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Следственный комитет продолжает активные меры по пресечению таких преступных группировок и борьбе с незаконными действиями в области миграционного учета.