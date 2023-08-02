mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В Москве 14 человек незаконно ставили на учет мигрантов

2 августа 2023, 18:32
Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в отношении 14 человек, которые незаконно ставили мигрантов на учет в Москве.

По официальному заявлению ведомства, указанные лица организовывали преступную группировку, занимающуюся незаконными действиями по регистрации иностранных граждан в период с 2018 по 2022 года. Главной целью стало оформление временных регистраций для мигрантов в хостелах, руководимых этой организацией, пишет RT.

Следствие также сообщает, что обвиняемые систематически нарушали максимальное количество проживающих в отелях, чтобы иметь возможность оформлять ложные регистрации для большего числа иностранцев.

Подробное расследование установило, что за указанный период более 500 мигрантов были незаконно зарегистрированы в Москве через эту преступную группировку.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии дальнейшего расследования с целью выяснения полного объема незаконной деятельности обвиняемых и их привлечения к ответственности. Ожидается, что дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Следственный комитет продолжает активные меры по пресечению таких преступных группировок и борьбе с незаконными действиями в области миграционного учета.

Подпишитесь
«Не нам их судить»: Хабиров прокомментировал угрозу дезертира взорвать гранату в Уфе
Сегодня, 11:26
BAZA: Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе — сбежавший военный-доброволец
Сегодня, 08:03
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Сегодня, 05:03
Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа
Вчера, 09:50
Мусорный коллапс продолжается: ещё одному регоператору в Башкирии грозит отстранение
Сегодня, 05:38
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00