В Конституцию Башкортостана будут внесены изменения

Депутаты законодательного собрания республики намерены внести изменения и дополнения в Конституцию Башкортостана. По информации пресс-службы Курултая, в ходе осенней сессии депутаты намерены сначала определить структуру собрания и закрепить порядок избрания председателя парламента и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий.