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Published Сегодня, 15:25

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Updated Сегодня, 15:27

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В Конституцию Башкортостана будут внесены изменения

2 августа 2023, 15:25
Сделать это депутаты заксобрания республики планируют во время осенней сессии, сообщает пресс-служба Курултая РБ.

Депутаты законодательного собрания республики намерены внести изменения и дополнения в Конституцию Башкортостана. По информации пресс-службы Курултая, в ходе осенней сессии депутаты намерены сначала определить структуру собрания и закрепить порядок избрания председателя парламента и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий.

— На конституционном уровне определяется структура Государственного Собрания, закрепляются порядок избрания Председателя парламента и его заместителей, формирования Президиума, постоянных комитетов и комиссий. Полномочия республиканского парламента дополняются контролем за соблюдением законов Республики Башкортостан, заслушиванием информации о деятельности органов местного самоуправления, — добавил председатель заксобрания Константин Толкачев.

Известно, в проекте закона прописано, что глава Башкирии должен будет обеспечивать координацию деятельности исполнительных органов РБ с иными органами государственной власти, организовывать их взаимодействие с органами, входящими в единую систему публичной власти в Российской Федерации.

Кроме того, будет увеличено количество субъектов, которые смогут вносить Госсобрание РБ законопроекты. В частности, правом предлагается наделить Молодежную общественную палату по вопросам ее ведения.

Предусматривается, что глава республики руководит правительством, работу правительства организует премьер-министр. Отдельные положения Конституции Республики Башкортостан актуализируются в соответствии с федеральным законом.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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