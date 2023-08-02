В Конституцию Башкортостана будут внесены изменения

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Депутаты законодательного собрания республики намерены внести изменения и дополнения в Конституцию Башкортостана. По информации пресс-службы Курултая, в ходе осенней сессии депутаты намерены сначала определить структуру собрания и закрепить порядок избрания председателя парламента и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий.
— На конституционном уровне определяется структура Государственного Собрания, закрепляются порядок избрания Председателя парламента и его заместителей, формирования Президиума, постоянных комитетов и комиссий. Полномочия республиканского парламента дополняются контролем за соблюдением законов Республики Башкортостан, заслушиванием информации о деятельности органов местного самоуправления, — добавил председатель заксобрания Константин Толкачев.
Известно, в проекте закона прописано, что глава Башкирии должен будет обеспечивать координацию деятельности исполнительных органов РБ с иными органами государственной власти, организовывать их взаимодействие с органами, входящими в единую систему публичной власти в Российской Федерации.
Кроме того, будет увеличено количество субъектов, которые смогут вносить Госсобрание РБ законопроекты. В частности, правом предлагается наделить Молодежную общественную палату по вопросам ее ведения.
Предусматривается, что глава республики руководит правительством, работу правительства организует премьер-министр. Отдельные положения Конституции Республики Башкортостан актуализируются в соответствии с федеральным законом.