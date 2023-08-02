В Благовещенске открыли культурно-исторический центр при поддержке ОМК

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
В начале Великой Отечественной войны молодой политрук смог вывести из немецкого окружения 278 евреев, чудом спасшихся из фашистского гетто. В 2005 году израильский институт «Яд-ва-Шем» присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира», поскольку даже на фоне самых известных историй спасения евреев в годы Второй мировой войны случай военного из Башкирии абсолютно уникален.
Открытие культурно-исторического центра в память о великом благовещенце инициировал Совет ветеранов Благовещенского района. Идею поддержала Объединенная металлургическая компания, у которой в Благовещенске находится градообразующий завод. Компания выделила Совету ветеранов грант в рамках конкурса «ОМК Партнерство».
Имя Николая Киселева известно любому благовещенцу, потому что к подвигу земляка здесь относятся с особым трепетом. Однако «белые пятна» в биографии героя еще остались. К реализации проекта «Николай Киселев. По следам Праведника мира» активно подключилась Межпоселенческая центральная библиотека Благовещенского района. Именно здесь собраны архивные документы, хранящие биографию героя в бумажном варианте и электронной версии. Проект оказался созвучен работникам библиотеки, потому что носит патриотический поисково-исследовательский характер и занимается популяризацией как самого подвига Николая Киселева, так и исторических документов, связанных с его именем.
«В рамках проекта на базе центральной библиотеки города и Районного Совета ветеранов создали информационный культурно-исторический центр, в котором будем искать и сохранять материалы о подвиге нашего земляка Николая Яковлевича Киселева. Собранную нами информацию благовещенские школы смогут использовать на патриотических уроках для подростков. Также информация будет доступна всем желающим на сайте Центральной библиотеки Благовещенского района. Благодаря грантовой поддержке ОМК удалось создать информационно-культурный центр „КИСЕЛЕВ–ИнфоЦентр“, а еще изготовить наглядные пособия и мобильные стенды для проведения патриотических мероприятий. Сейчас завершаем создание электронной библиотеки с качественными электронными копиями документов», — рассказал на открытии один из авторов проекта, почетный председатель Совета ветеранов благовещенского завода ОМК Ким Миргаязов.
«Проект, реализуемый районным Советом ветеранов, стал достойным продолжением работы по популяризации подвига Николая Киселева, начатой в Благовещенске еще в 2012 году почетным гражданином Благовещенска Валентиной Бажиной. Благовещенский завод ОМК многие годы помогает рассказывать об этой уникальной странице истории: так, при участии завода в городе появился памятник Праведнику народов мира, выпустили книгу и провели серьезные научные изыскания. Мы рады, что победа проекта в грантовом конкурсе „ОМК Партнерство“ и наша поддержка поможет авторам сохранить историческую память о подвиге нашего земляка», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко