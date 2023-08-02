В Благовещенске открыли культурно-исторический центр при поддержке ОМК

Имя Николая Киселева известно любому благовещенцу, потому что к подвигу земляка здесь относятся с особым трепетом. Однако «белые пятна» в биографии героя еще остались. К реализации проекта «Николай Киселев. По следам Праведника мира» активно подключилась Межпоселенческая центральная библиотека Благовещенского района. Именно здесь собраны архивные документы, хранящие биографию героя в бумажном варианте и электронной версии. Проект оказался созвучен работникам библиотеки, потому что носит патриотический поисково-исследовательский характер и занимается популяризацией как самого подвига Николая Киселева, так и исторических документов, связанных с его именем.