В Башкирии девушка попыталась поджечь военкомат после звонка мошенников

В Ишимбае девушка попыталась поджечь военкомат. По данным телеграм-канала Baza, мошенники позвонили 18-летней девушке по телефону и заявили о непонятных махинациях с банковскими счетом. После этого они сообщили ей, что подозреваемый в преступлении сидит в военкомате и жертве нужно помочь задержать его. Девушка, разлила горючую жидкость, подожгла ее и ушла.