В Башкирии девушка попыталась поджечь военкомат после звонка мошенников

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Ишимбае девушка попыталась поджечь военкомат. По данным телеграм-канала Baza, мошенники позвонили 18-летней девушке по телефону и заявили о непонятных махинациях с банковскими счетом. После этого они сообщили ей, что подозреваемый в преступлении сидит в военкомате и жертве нужно помочь задержать его. Девушка, разлила горючую жидкость, подожгла ее и ушла.
Всего, в России за один было совершенно как минимум девять аналогичных поджогов зданий военных комиссариатов в Казани, Верхнеуральске, Санкт-Петербурге, Можайске, Подольске, Омске, Копейске, Россоши и Калуге.