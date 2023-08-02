mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

В Башкирии девушка попыталась поджечь военкомат после звонка мошенников

2 августа 2023, 07:35
Накануне в Ишимбае произошло преступление с участием 18-леней девушки, под натиском мошенников она была готова поджечь здание

В Ишимбае девушка попыталась поджечь военкомат. По данным телеграм-канала Baza, мошенники позвонили 18-летней девушке по телефону и заявили о непонятных махинациях с банковскими счетом. После этого они сообщили ей, что подозреваемый в преступлении сидит в военкомате и жертве нужно помочь задержать его. Девушка, разлила горючую жидкость, подожгла ее и ушла.

Всего, в России за один было совершенно как минимум девять аналогичных поджогов зданий военных комиссариатов в Казани, Верхнеуральске, Санкт-Петербурге, Можайске, Подольске, Омске, Копейске, Россоши и Калуге.

Студент колледжа в Уфе подозревается в попытке поджога военкомата в Челябинске
Узнать подробнее
#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Вооруженный мужчина на Нагаевсоком шоссе в Уфе требует переговоров с Хабировым
Сегодня, 09:15
BAZA: Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе — сбежавший военный-доброволец
Сегодня, 08:03
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Сегодня, 05:03
Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа
Вчера, 09:50
Мусорный коллапс продолжается: ещё одному регоператору в Башкирии грозит отстранение
Сегодня, 05:38
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00