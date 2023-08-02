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«Убедили сдаться»: в Росгвардии прокомментировали ситуацию с дезертиром в Уфе

2 августа 2023, 11:50
Фото: 1MI

В Уфе росгвардейцы убедили сдаться мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Два офицера Управления Росгвардии по Республике Башкортостан приняли участие в переговорах с мужчиной, вооруженным гранатой, убедив того сдаться, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.
На Нагаевское шоссе Уфе, где находился мужчина, угрожавший подорвать себя гранатой прибыли подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. В целях обеспечения безопасности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оцепили место происшествия. Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться.
Фото: Пресс-служба Росгвардии по РБ

— Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате решительных действий офицеров управления Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в сети появилось видео телефонных переговоров Радия Хабирова с вооруженным мужчиной. Помимо этого глава республики также прибыл к месту событий, где принял участие в урегулировании сложившейся ситуации.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Происшествия#Общество#Город#Росгвардия#Хабиров#Дезертир с гранатой сдался: Что происходило сегодня на Нагаевском шоссе в Уфе
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