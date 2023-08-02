«Убедили сдаться»: в Росгвардии прокомментировали ситуацию с дезертиром в Уфе

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На Нагаевское шоссе Уфе, где находился мужчина, угрожавший подорвать себя гранатой прибыли подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. В целях обеспечения безопасности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оцепили место происшествия. Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться.
— Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате решительных действий офицеров управления Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в сети появилось видео телефонных переговоров Радия Хабирова с вооруженным мужчиной. Помимо этого глава республики также прибыл к месту событий, где принял участие в урегулировании сложившейся ситуации.