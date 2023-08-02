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«Тут уже новости»: о чем говорил с другом угрожавший взорвать гранату дезертир в Уфе

2 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI

Стало известно, о чем говорил с другом угрожавший взорвать гранату дезертир в Уфе

Скриншот из личной переписки мужчины, из-за которого сегодня в Уфе перекрыли движение по Нагаевскому шоссе, публикует телеграм-канал Mash Batash

По информации тг-канала, перед тем, как отправиться к Нагаевскому шоссе с угрозами взорвать гранату мужчина вел переписку в мессенджере со своим другом. С ним же он поделился фото гранаты, подтвердив тому, что боеприпас — настоящий.

Узнав о планах своего товарища, друг дезертира якобы попытался отговорить его, звонил, но безуспешно — мужчина сбрасывал трубку.

Фото: Mash Batash// Telegram

Напомним, участок Нагаевского шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный мужчина угрожал взорвать гранату, при себе у него якобы имелось несколько боеприпасов. Позднее, как сообщили Mkset в пресс-службе главы Башкирии, на место событий прибыл Радий Хабиров.

Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Подробнее о том, как разворачивалась ситуация на Нагаевском шоссе, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Дезертир с гранатой сдался: Что происходило сегодня на Нагаевском шоссе в Уфе
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