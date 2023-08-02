«Тут уже новости»: о чем говорил с другом угрожавший взорвать гранату дезертир в Уфе

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По информации тг-канала, перед тем, как отправиться к Нагаевскому шоссе с угрозами взорвать гранату мужчина вел переписку в мессенджере со своим другом. С ним же он поделился фото гранаты, подтвердив тому, что боеприпас — настоящий.
Узнав о планах своего товарища, друг дезертира якобы попытался отговорить его, звонил, но безуспешно — мужчина сбрасывал трубку.
Напомним, участок Нагаевского шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный мужчина угрожал взорвать гранату, при себе у него якобы имелось несколько боеприпасов. Позднее, как сообщили Mkset в пресс-службе главы Башкирии, на место событий прибыл Радий Хабиров.
Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Подробнее о том, как разворачивалась ситуация на Нагаевском шоссе, Mkset рассказывал здесь.