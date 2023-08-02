Тревел-блогер Ансталь рассказала о странах Африки с прямым перелетом из РФ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Скоро планируют снова запустить прямые рейсы в Занзибар.
NEWS.ru сообщает, что эксперт посоветовала перед путешествием в африканские страны подготовиться: изучить места, куда планируются поездки, местные традиции и обычаи, нанять переводчика, продумать маршрут передвижений, вакцинироваться. По ее словам, на данный момент из России прямыми авиарейсами можно добраться до Египта, Туниса, Алжира, Марокко, а также на Сейшельские острова. Скоро планируют возобновить прямые перелеты в Занзибар.
Кроме этого, тревел-блогер рассказала о самых интересных достопримечательностях, которые обязательно стоит посетить в Африке. В список попали водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве), вулкан Килиманджаро (Танзания), «Усадьба Жирафов» (Кении) и подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий). Собеседница подчеркнула: стоит увидеть вулкан Даллол (Эфиопия) и «Аллею баобабов» на Мадагаскаре. По словам Ансталь, большинство достопримечательностей в африканских странах созданы не человеком, а природой.
Эксперт подчеркнула, что большое количество относительно доступных заповедников и сафари-парков есть в Танзании — там можно увидеть крокодилов, львов, носорогов и других африканских животных.