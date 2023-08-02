Тревел-блогер Ансталь рассказала о странах Африки с прямым перелетом из РФ

NEWS.ru сообщает, что эксперт посоветовала перед путешествием в африканские страны подготовиться: изучить места, куда планируются поездки, местные традиции и обычаи, нанять переводчика, продумать маршрут передвижений, вакцинироваться. По ее словам, на данный момент из России прямыми авиарейсами можно добраться до Египта, Туниса, Алжира, Марокко, а также на Сейшельские острова. Скоро планируют возобновить прямые перелеты в Занзибар.