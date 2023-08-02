РЭО анонсировал проведение форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Как сообщает vostokmedia.com, в течение недели, пока будет проводиться форум, РЭО организует мастер-классы по переработке, сессии на тему экологии, тематические клубы, соревнования по сдаче экоГТО.
Участие Российского экологического оператора в форуме «Экосистема» прокомментировал глава компании Денис Буцаев. Он отметил, что РЭО уже во второй раз стал экологическим партнером мероприятия. Теперь оператор не только экологизирует данное событие, осуществляя, например, раздельный сбор отходов. Участники получают возможность ознакомиться с полной информацией о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих приоритетных для отрасли темах. Также Буцаев анонсировал отраслевую сессию для тех, кто планирует открыть зеленый бизнес. Он отметил, что сейчас все больше россиян обращают внимание на экологические проблемы, они стремятся стать драйверами экологических изменений и разрабатывают собственные бизнес-проекты. Такие изменения должны привести к созданию новой среды и формированию стандартов для бизнес-сообщества и потребителя.
Соревнования по экоГТО состоялись 2 августа. Участникам данного мероприятия предстояло показать свои знания в экологии. Отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла» запланирована на 4 августа. Примечательно, что на протяжении всей недели форума под руководством РЭО функционирует шатер с мастерской переработки.
По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, РЭО также планируется реализовать масштабную программу в рамках тематических клубов. Речь идет о проведении порядка 20 клубов, в рамках который будут обсуждаться разнообразные темы — экология как наука, направления ESG-повестки, новые технологии. Эксперты расскажут, что представляет собой экономика замкнутого цикла, поговорят о принципах разумного потребления, экологии в сфере образования.
Форум «Экосистема. Заповедный край» включен в линейку платформы «Росмолодежь.События». В текущем году форум получил 5120 заявок от желающих участвовать в мероприятии, а количество участников первого дня составило 450 россиян со всех уголков России. Подводя итоги работы форума, участники составят обзор проблем российской экологии и предложат свои пути их устранения.