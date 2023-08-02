РЭО анонсировал проведение форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

Участие Российского экологического оператора в форуме «Экосистема» прокомментировал глава компании Денис Буцаев. Он отметил, что РЭО уже во второй раз стал экологическим партнером мероприятия. Теперь оператор не только экологизирует данное событие, осуществляя, например, раздельный сбор отходов. Участники получают возможность ознакомиться с полной информацией о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих приоритетных для отрасли темах. Также Буцаев анонсировал отраслевую сессию для тех, кто планирует открыть зеленый бизнес. Он отметил, что сейчас все больше россиян обращают внимание на экологические проблемы, они стремятся стать драйверами экологических изменений и разрабатывают собственные бизнес-проекты. Такие изменения должны привести к созданию новой среды и формированию стандартов для бизнес-сообщества и потребителя.