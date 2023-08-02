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Радий Хабиров прибыл к Нагаевскому шоссе, где дезертир угрожает взорвать гранату

2 августа 2023, 10:07
Фото: 1MI
Ранее мужчина, угрожавший взорвать шоссе, потребовал, чтобы на переговоры с ним прибыл глава республики, сообщал SHOT

Радий Хабиров прибыл к Нагаевскому шоссе. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Напомним, участок шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный мужчина угрожает взорвать дорогу, при себе у него якобы имеется несколько боеприпасов. Ранее в ходе переговоров он, по информации тг-канала SHOT, якобы потребовал личного разговора с главой Башкирии.

Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой боеприпасы. Он якобы требует закрыть возбужденное против него дело.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Общество#Город#Дезертир с гранатой сдался: Что происходило сегодня на Нагаевском шоссе в Уфе
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