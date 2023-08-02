Радий Хабиров прибыл к Нагаевскому шоссе, где дезертир угрожает взорвать гранату

Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой боеприпасы. Он якобы требует закрыть возбужденное против него дело.