Радий Хабиров прибыл к Нагаевскому шоссе, где дезертир угрожает взорвать гранату

Posted 2 августа 2023, 10:07
Published 2 августа 2023, 10:07
Modified 2 августа 2023, 10:14
Updated 2 августа 2023, 10:14
Радий Хабиров прибыл к Нагаевскому шоссе. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Напомним, участок шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный мужчина угрожает взорвать дорогу, при себе у него якобы имеется несколько боеприпасов. Ранее в ходе переговоров он, по информации тг-канала SHOT, якобы потребовал личного разговора с главой Башкирии.
Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой боеприпасы. Он якобы требует закрыть возбужденное против него дело.