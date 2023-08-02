«Пятерочка» запустила сервис доставки продуктов еще в 330 населенных пунктах

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В процессе расширения сервиса эксперты торговой сети «Пятерочка» изучили особенности спроса в крупных и небольших населенных пунктах страны. Было установлено, что в крупных городах, численность населения в которых более миллиона человек, самыми продаваемыми продуктами стали сахар, картофель, лук, морковь, томаты и капуста, хлеб, молоко и бананы. Также жители крупных городов на регулярной основе заказывают продукты собственной торговой марки «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д. В небольших населенных пунктах (до ста тысяч человек) наиболее популярными товарами являются корм для кошек, напитки, чипсы, детские смеси, колбасные изделия и замороженные полуфабрикаты.
Акция торговой сети «Пятерочка» «Доставка за рубль» стала одним из эффективных способов повышения лояльности покупателей. Она охватывала все заказы на сумму от 499 рублей. Срок действия акции: с 15 июня до 4 сентября.
Руководитель маркетинга «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин отметил, что ключевым элементом комфорта является доставка продуктов питания на дом. По его словам, экономия, доступность и скорость — основные драйверы данного сегмента. В том числе это относится к отдаленным регионам Российской Федерации. Торговой сети «Пятерочка» очень важно повышать качество сервиса и продуктов, а также каждый день предлагать покупателям экономию средств и времени. И благодаря «Доставке за рубль» компании это удается: с начала действия акции покупателям было доставлено свыше 3 миллионов заказов.
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