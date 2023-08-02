«Пятерочка» запустила сервис доставки продуктов еще в 330 населенных пунктах

Руководитель маркетинга «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин отметил, что ключевым элементом комфорта является доставка продуктов питания на дом. По его словам, экономия, доступность и скорость — основные драйверы данного сегмента. В том числе это относится к отдаленным регионам Российской Федерации. Торговой сети «Пятерочка» очень важно повышать качество сервиса и продуктов, а также каждый день предлагать покупателям экономию средств и времени. И благодаря «Доставке за рубль» компании это удается: с начала действия акции покупателям было доставлено свыше 3 миллионов заказов.