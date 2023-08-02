Проломил череп: разговор соседей в Башкирии закончился для одного из них реанимацией

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Так, мужчину с тяжелой травмой головы доставили в медучреждение, откуда впоследствии поступил звонок дежурную часть Отдела МВД России по городу. В ходе выезда следственно-оперативной группы была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний сосед потерпевшего, давший к настоящему моменту признательные показания.
По предварительным данным, ранним утром выходного дня подозреваемый решил облагородить придомовую территорию и скосить триммером траву. Действия мужчины, в свою очередь, вызвали недовольство соседей и в частности, потерпевшего. Он отправился к соседскому участку, чтобы прояснить ситуацию.
Вскоре словесный конфликт перерос в драку. Потерпевший нанес оппоненту удар кулаком в лицо, на что тот в ответ ударил его триммером. Мужчина потерял сознание, скорую медицинскую помощь вызвали соседи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под стражей, потерпевший — в реанимации.
Напомним, ранее в Уфе несколько мужчин набросились и жестоко избили женщину, сделавшую им замечание. Со слов местных жителей, избившие уфимку мужчины часто собираются на территории между домами 19/3 и 19/5 по ул. Губайдуллина в Уфе: распивают алкоголь и слушают музыку настолько громко, что «дома телевизор из-за них не слышно».