Проломил череп: разговор соседей в Башкирии закончился для одного из них реанимацией

Напомним, ранее в Уфе несколько мужчин набросились и жестоко избили женщину, сделавшую им замечание. Со слов местных жителей, избившие уфимку мужчины часто собираются на территории между домами 19/3 и 19/5 по ул. Губайдуллина в Уфе: распивают алкоголь и слушают музыку настолько громко, что «дома телевизор из-за них не слышно».