Появилось видео переговоров Хабирова с дезертиром угрожавшим взорвать гранату в Уфе

Позднее, ряд СМИ, со ссылкой на свои источники, заявлял о том, что неизвестный это доброволец дезертировавший с места службы. По данным СМИ он требовал прекращении в отношении него уголовного дела за дезертирство и встречи с главой республики. Официальной информации о личности и мотивах подозреваемого по прежнему нет.