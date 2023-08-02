Появилось видео переговоров Хабирова с дезертиром угрожавшим взорвать гранату в Уфе

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Появилось видео, на котором глава республики Радий Хабиров ведет переговоры с предполагаемым дезертиром угрожавшим взорвать гранату в на Нагаевском шоссе в Уфе.
«Слушай, мне твоя жизнь просто дорога, потому, что ты попал в беду. Я тебе помочь хочу», — сказал глава республики.
Напомни, сегодня, около 12 часов, стали поступать сообщения о неизвестному мужчине с предметом походим на гранату. Из-за этого было полностью перекрыто Нагаевское шоссе.
Позднее, ряд СМИ, со ссылкой на свои источники, заявлял о том, что неизвестный это доброволец дезертировавший с места службы. По данным СМИ он требовал прекращении в отношении него уголовного дела за дезертирство и встречи с главой республики. Официальной информации о личности и мотивах подозреваемого по прежнему нет.