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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:13

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Появилось видео переговоров Хабирова с дезертиром угрожавшим взорвать гранату в Уфе

2 августа 2023, 11:10
На нем глава республики предлагает ему спокойно обсудить сложившуюся ситуацию.

Появилось видео, на котором глава республики Радий Хабиров ведет переговоры с предполагаемым дезертиром угрожавшим взорвать гранату в на Нагаевском шоссе в Уфе.

«Слушай, мне твоя жизнь просто дорога, потому, что ты попал в беду. Я тебе помочь хочу», — сказал глава республики.

Напомни, сегодня, около 12 часов, стали поступать сообщения о неизвестному мужчине с предметом походим на гранату. Из-за этого было полностью перекрыто Нагаевское шоссе.

Позднее, ряд СМИ, со ссылкой на свои источники, заявлял о том, что неизвестный это доброволец дезертировавший с места службы. По данным СМИ он требовал прекращении в отношении него уголовного дела за дезертирство и встречи с главой республики. Официальной информации о личности и мотивах подозреваемого по прежнему нет.

#Дезертир с гранатой сдался: Что происходило сегодня на Нагаевском шоссе в Уфе#Тимур Алмаев#Видео
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