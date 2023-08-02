Пилот самолета на рейсе Уфа — Когалым сделал важное заявление

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По информации из телеграм-канала «Авиаинцидент», с самолёта B-735, направлявшегося по рейсу UT 677 Уфа — Когалым, поступило сообщение о потере статуса РВСМ и отключении автопилота на высоте 350 футов.
Было принято решение снизить эшелон до безопасной высоты в 270 и продолжить полёт в пункт назначения, аэропорт Когалым, где воздушное судно приземлилось без происшествий. Пострадавших нет.
Причины, почему это могло произойти, неизвестны.
Известно, что данный рейс осуществляется под управлением компании «Ютэйр».