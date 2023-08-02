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Пилот самолета на рейсе Уфа — Когалым сделал важное заявление

2 августа 2023, 11:54
Фото: 1MI
Во вторник, 1 августа, командир самолёта, совершающего полёт по маршруту Уфа — Когалым, сообщил об отключении автопилота в воздухе.

По информации из телеграм-канала «Авиаинцидент», с самолёта B-735, направлявшегося по рейсу UT 677 Уфа — Когалым, поступило сообщение о потере статуса РВСМ и отключении автопилота на высоте 350 футов.

Было принято решение снизить эшелон до безопасной высоты в 270 и продолжить полёт в пункт назначения, аэропорт Когалым, где воздушное судно приземлилось без происшествий. Пострадавших нет.

Причины, почему это могло произойти, неизвестны.

Известно, что данный рейс осуществляется под управлением компании «Ютэйр».

#Новости Уфы#Новости Башкирии#Авиация#Анна Савельева
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