Олег Рябчук готовится перейти в «Спартак»

Прошедший сезон стал продуктивным для Олега Рябчука, который провел 45 матчей в составе «Олимпиакоса» в различных турнирах, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами. В национальной сборной Молдовы Рябчук выступает с 2018 года и за это время сыграл в 41 матче.