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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Олег Рябчук готовится перейти в «Спартак»

2 августа 2023, 11:05
Футбольный клуб «Спартак» активно продолжает укреплять свой состав. В ближайшее время ожидается подписание контракта с левым защитником сборной Молдовы и греческого клуба «Олимпиакос» Олегом Рябчуком.

Ранее сообщалось, что руководство столичного клуба готово выделить «Олимпиакосу» сумму в размере 6 миллионов евро за талантливого 25-летнего футболиста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прошедший сезон стал продуктивным для Олега Рябчука, который провел 45 матчей в составе «Олимпиакоса» в различных турнирах, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами. В национальной сборной Молдовы Рябчук выступает с 2018 года и за это время сыграл в 41 матче.

Суммируя новые приобретения, стоит отметить, что «Спартак» уже осуществил три трансфера в нынешнем сезоне. Помимо Олега Рябчука, в команду перешли Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» и экс-игрок армейцев Хесус Медина.

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