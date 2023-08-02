Олег Рябчук готовится перейти в «Спартак»

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Ранее сообщалось, что руководство столичного клуба готово выделить «Олимпиакосу» сумму в размере 6 миллионов евро за талантливого 25-летнего футболиста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Прошедший сезон стал продуктивным для Олега Рябчука, который провел 45 матчей в составе «Олимпиакоса» в различных турнирах, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами. В национальной сборной Молдовы Рябчук выступает с 2018 года и за это время сыграл в 41 матче.
Суммируя новые приобретения, стоит отметить, что «Спартак» уже осуществил три трансфера в нынешнем сезоне. Помимо Олега Рябчука, в команду перешли Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» и экс-игрок армейцев Хесус Медина.