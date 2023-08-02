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«Не нам их судить»: Хабиров прокомментировал угрозу дезертира взорвать гранату в Уфе

2 августа 2023, 11:26
Глава Башкирии заявил журналистам, что мужчину по-человечески жалко.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с дезертиром, который угрожал взорвать гранату в Уфе. По его словам, он будет продолжать следить за судьбой мужчины.

Есть проблема «500-х» (дезертиры - прим. ред.), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача — чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем. Спасибо сотрудникам Росгвардии, мужественные люди, действовали, чтобы спасти его жизнь, чтобы глупости не наделал», — сказал Глава РБ.
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