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«Наломаете дров»: раскрыта суть первого разговора Хабирова и дезертира с гранатой

2 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
Видеозапись, на которой глава республики ведет переговоры с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату на Нагаевском шоссе, появилась в телеграм-канале Новости. Уфа Башкортостан. Публикуем текстовую версию.

В сети появились кадры, на которых глава республики Радий Хабиров ведет переговоры с угрожавшим взорвать гранату на Нагаевском шоссе дезертиром.

— Что у вас? Давайте так. Я сейчас могу к вам приехать, но вы складываете свое оружие и со мной спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, что если я для вас могу что-то сделать, я всё сделаю. Я с вами в первый раз в жизни разговариваю, вы там на всех не скидывайте. Я вот с вами в первый раз в жизни разговариваю. Ситуация сейчас нехорошая. Вы сейчас наломаете дров. У меня задача остановить, чтоб не наломали дров и я твердо вам обещаю: сам лично вами буду заниматься. Давайте по-нормальному тогда поговорим. Сейчас подъеду — там поговорим. Слушайте, Ильдар, давайте подождите, я же старше, нет не в курсе этого. Смотрите: я никогда не обманываю и вы же сами говорите, что у вас есть доверие. Если у вас есть доверие ко мне, я предлагаю вам, что сейчас выеду и мы с вами все спокойно обсудим, — говорит Хабиров в ходе диалога.

Напомним, участок Нагаевского шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный сбежавший военнослужащий-доброволец угрожал взорвать гранату, при себе у него якобы имелось несколько боеприпасов. Позднее, как сообщили Mkset в пресс-службе главы Башкирии, на место событий прибыл Радий Хабиров.

Как стало известно ранее, мужчина сдался, сдав имевшиеся у него при себе боеприпасы сотрудникам Росгвардии. Подробнее о том, как разворачивалась ситуация на Нагаевском шоссе, Mkset рассказывал здесь.

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