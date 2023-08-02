«Наломаете дров»: раскрыта суть первого разговора Хабирова и дезертира с гранатой

Напомним, участок Нагаевского шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный сбежавший военнослужащий-доброволец угрожал взорвать гранату, при себе у него якобы имелось несколько боеприпасов. Позднее, как сообщили Mkset в пресс-службе главы Башкирии, на место событий прибыл Радий Хабиров.