Мусорный коллапс продолжается: ещё одному регоператору в Башкирии грозит отстранение

Так, по информации МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», подрядчик ООО «ЭкоТранс» недобросовестно подошел к исполнению контрактных обязательств по вывозу отходов в Иглинском районе. В связи с этим в настоящий момент решается вопрос о разрыве договорных отношений с перевозчиком. Более того, сейчас идет подготовка аукционной документации для выбора нового оператора по транспортированию твердых коммунальных отходов в районе.