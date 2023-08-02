Мусорный коллапс продолжается: ещё одному регоператору в Башкирии грозит отстранение

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2 августа 2023, 05:38
Фото: 1MI

Минэкологии Башкирии прокомментировало ситуацию с вывозом отходов в Иглинском районе

Ранее жители района неоднократно жаловались на качество услуг по вывозу ТКО. О дальнейшей судьбе подрядчика, осуществлявшего вывоз отходов рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии

Так, по информации МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», подрядчик ООО «ЭкоТранс» недобросовестно подошел к исполнению контрактных обязательств по вывозу отходов в Иглинском районе. В связи с этим в настоящий момент решается вопрос о разрыве договорных отношений с перевозчиком. Более того, сейчас идет подготовка аукционной документации для выбора нового оператора по транспортированию твердых коммунальных отходов в районе.

Отмечается, в целях улучшения ситуации с вывозом ТКО в Иглинский район были направлены пять единиц специальной техники МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Также, проводится работа по аренде спецавтомобилей для вывоза отходов.

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#Азамат Нухов
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