Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы

Идеальные для восполнения белка в организме грузди распространены также неподалеку от села Ишкарово, а также в Кушнаренковском (с. Старые Камышлы и Ахметово), Бирском (с. Осиновка) районах. Попытать удачу и поискать грузди можно в лесах по дороге от Уфы до Благовещенска.