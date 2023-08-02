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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

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Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы

2 августа 2023, 05:03
Фото: 1MI
Сезон грибов в Башкирии находится в самом разгаре и продлится еще до поздней осени. Mkset выяснил, когда и где лучше всего собирать грибы в 2023 году.

Опята

За опятами в Башкортостане можно съездить в окрестности Затона, Кировского (п. Мелькомбинат и д. Дудкино), Калининского (п. Базилевка), Благовещенского (с. Бедеева Поляна) и Иглинского (п. Кудеевский) районов.

Луговые опята также можно найти в полосе между Зирганом и Сабашево, советуют в социальных сетях грибники. Однако ехать за грибами следует после дождей.

Фото: Людмила Трошина // / vk.om // Грибники Стерлитамака и Республики Башкортостан

Лисички

Благодаря яркой и узнаваемой окраске обнаружить лисичек среди зелени леса не так сложно. Грибную «охоту» за ними вести лучше в Илишевском и Уфимском районах, а именно недалеко от сел Ишкарово и Дмитриевка соответственно.

Фото: Наталия Волкова / Грибники Стерлитамака и Республики Башкортостан / vk.com/club102329381

Грузди

Идеальные для восполнения белка в организме грузди распространены также неподалеку от села Ишкарово, а также в Кушнаренковском (с. Старые Камышлы и Ахметово), Бирском (с. Осиновка) районах. Попытать удачу и поискать грузди можно в лесах по дороге от Уфы до Благовещенска.

Фото: Ева Осипова / Грибники Стерлитамака и Республики Башкортостан / vk.com/club102329381

Маслята

Искать маслята стоит в еловых лесах. Грибники за ними советуют ехать в Шаранский район или в сторону шихана Юрактау и заглядывать туда, где есть хвойные деревья.

Фото: mkset.ru

Подберёзовики

Территориально прорастают в Уфимском (с. Шемяк, д. Осоргино и Подымалово), Бирском (с. Осиновка), Благоварском (с. Языково) и Кушнаренковском (с. Калтаево) районах.

Фото: Владимир Зыков / Грибники Стерлитамака и Республики Башкортостан / vk.com/club102329381

Шампиньоны

Купить шампиньоны можно практически в любом супермаркете, а добыть их собственноручно — в селе Красный Яр и СНТ Озерное в Уфимском районе, а также село Кабаково в Кармаскалинском районе.

Фото: Земфира Валеева / Грибники Стерлитамака и Республики Башкортостан / vk.com

Рыжики

Как и маслята рыжики преимущественно растут в хвойных лесах. Искать стоит в Нуримановском (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевском (с. Ишкарово), а также Уфимском (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино).

Фото: Юлия Николаева / Грибники Туймазы - Башкортостан / vk.com/club213896240
#Элина Сайфранова#Общество#Грибы#Грибное место
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