Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
За опятами в Башкортостане можно съездить в окрестности Затона, Кировского (п. Мелькомбинат и д. Дудкино), Калининского (п. Базилевка), Благовещенского (с. Бедеева Поляна) и Иглинского (п. Кудеевский) районов.
Луговые опята также можно найти в полосе между Зирганом и Сабашево, советуют в социальных сетях грибники. Однако ехать за грибами следует после дождей.
Благодаря яркой и узнаваемой окраске обнаружить лисичек среди зелени леса не так сложно. Грибную «охоту» за ними вести лучше в Илишевском и Уфимском районах, а именно недалеко от сел Ишкарово и Дмитриевка соответственно.
Идеальные для восполнения белка в организме грузди распространены также неподалеку от села Ишкарово, а также в Кушнаренковском (с. Старые Камышлы и Ахметово), Бирском (с. Осиновка) районах. Попытать удачу и поискать грузди можно в лесах по дороге от Уфы до Благовещенска.
Искать маслята стоит в еловых лесах. Грибники за ними советуют ехать в Шаранский район или в сторону шихана Юрактау и заглядывать туда, где есть хвойные деревья.
Территориально прорастают в Уфимском (с. Шемяк, д. Осоргино и Подымалово), Бирском (с. Осиновка), Благоварском (с. Языково) и Кушнаренковском (с. Калтаево) районах.
Купить шампиньоны можно практически в любом супермаркете, а добыть их собственноручно — в селе Красный Яр и СНТ Озерное в Уфимском районе, а также село Кабаково в Кармаскалинском районе.
Как и маслята рыжики преимущественно растут в хвойных лесах. Искать стоит в Нуримановском (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевском (с. Ишкарово), а также Уфимском (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино).