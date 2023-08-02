Глава Подмосковья Воробьев пообещал досрочно запустить очистные сооружения в Щелкове

Как сообщает mosregtoday.ru, ссылаясь на комментарий Воробьева, в реконструкцию данного объекта было инвестировано около 18 миллиардов рублей. Глава Подмосковья поблагодарил строителей за то, что они сумели подготовить объект к сдаче досрочно. Он отметил, что эта масштабная программа в рамках нацпроекта спасла огромное количество подмосковных городов. Местные власти также поддержали модернизацию очистных сооружений в Дубне и Серпухове, а далее на очереди — Павловский Посад. На всех объектах планируется внедрить в работу современные технологические решения.