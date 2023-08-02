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Глава Подмосковья Воробьев пообещал досрочно запустить очистные сооружения в Щелкове

2 августа 2023, 06:37
Фото: пресс-служба правительства МО
Очистные сооружения в Щелкове смогут запустить на полную мощность ранее запланированных сроков — уже в ноябре. Качество реконструкции, которая сейчас ведется на объекте, проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщает mosregtoday.ru, ссылаясь на комментарий Воробьева, в реконструкцию данного объекта было инвестировано около 18 миллиардов рублей. Глава Подмосковья поблагодарил строителей за то, что они сумели подготовить объект к сдаче досрочно. Он отметил, что эта масштабная программа в рамках нацпроекта спасла огромное количество подмосковных городов. Местные власти также поддержали модернизацию очистных сооружений в Дубне и Серпухове, а далее на очереди — Павловский Посад. На всех объектах планируется внедрить в работу современные технологические решения.

Щелковские очистные сооружения одни из наиболее масштабных в России, также они считаются крупнейшими и на уровне региона, так как обслуживают свыше 700 тысяч жителей четырех муниципалитетов. Объект начал функционировать более полувека назад. Из-за значительной изношенности очистные сооружения стали менее эффективно справляться с нагрузкой, что послужило причиной для появления неприятного запаха.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Экология». Ранее планировалось завершить реконструкцию объекта в 2024 году, однако на данный момент готовность проделанных работ составляет 99%.

На сегодня удалось полностью обновить оборудование, установить систему ультрафиолетового обеззараживания, модернизировать технологию очистки. Теперь мощность объекта стала выше на 25%.

Согласно комментарию Воробьева, то оборудование, которое сейчас устанавливается на очистных сооружениях, — российского производства, частично — подмосковного. Он отметил, что очистные модернизируются таким образом, чтобы иметь запас мощности для дальнейшего развития территорий.

В апреле состоялся пробный запуск подачи воды в режиме пусконаладочных работ в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. К настоящему времени мощность удалось нарастить до 160 тысяч кубометров в сутки. Предполагается, что к ноябрю объекту удастся достичь полной мощности — 400 тысяч кубометров в сутки.

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