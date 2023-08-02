ЕР: Свыше 985 тысяч граждан подали заявки на социальную догазификацию

Секретарь генсовета ЕР акцентировал внимание и на вопросе субсидирования газового оборудования для льготников. Затраты граждан возмещаются по списку, который одобрил Минпромторг. Получить можно до 100 000 рублей. Этот список пока ещё не полный, поэтому компенсации доступны не всем льготникам. Андрей Турчак сообщил, что вопрос будет решён уже в ближайшее время.