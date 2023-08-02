ЕР: Свыше 985 тысяч граждан подали заявки на социальную догазификацию

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Аналитики подсчитали, что за 2 года существования программы заявки по ней подали 985 000 человек, также было заключено 915 000 договоров. Подводя итоги федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что уже в августе заявок будет больше миллиона, пишет rostovgazeta.ru.
Турчак назвал хорошими темпы подведения газа к участкам граждан. При этом он отметил, что многие граждане ещё не знают о положенных им по этому направлению льготах. Поэтому заявок на социальную догазификацию всё ещё поступает меньше, чем имеется мощностей для проведения таких работ.
Секретарь генсовета ЕР акцентировал внимание и на вопросе субсидирования газового оборудования для льготников. Затраты граждан возмещаются по списку, который одобрил Минпромторг. Получить можно до 100 000 рублей. Этот список пока ещё не полный, поэтому компенсации доступны не всем льготникам. Андрей Турчак сообщил, что вопрос будет решён уже в ближайшее время.
Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 субъектах РФ на эту поддержку могут претендовать не менее 9 категорий граждан, среди которых пенсионеры, инвалиды и ветераны труда.
В свою очередь гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил полезность таких выездных мероприятий. Во-первых, они помогают информировать граждан о программе социальной догазификации. Во-вторых, с их помощью исправляются ошибки. Так, уже примерно 130 000 человек намерены повторно подать заявки, отклоненные ранее из-за некорректной подачи.
Портал ER.RU напоминает, что заявку на социальную догазификацию можно подать через МФЦ, «Госуслуги», абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.
Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан, заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан:
«Программа догазификации в Башкортостане продолжается. В республике фиксируется хороший темп исполнения договоров и создания технической возможности для подключения домов к газовым сетям.
По данным ПАО «Газпром газораспределение Уфа», сегодня речь идет о более чем 46 тысяч существующих и будущих абонентах. От жителей республики принято более 44 тысяч заявок на догазификацию, заключено около 41 тысячи договоров, газопроводы проложены до границ участков 36 542 заявителей. К сетям газоснабжения подключены 24 879 жителей региона.
При этом власти региона помогают жителям подключить дома к газовым сетям, предоставляя специальные сертификаты льготникам. Так, в рамках мер социальной поддержки льготным категориям граждан выдаются сертификаты номиналом 100 тысяч рублей. В республике выдано уже более 8 700 сертификатов, подключено 7 953 домовладения. Номинала сертификата вполне хватает, чтобы провести газ внутри земельного участка, закупить и установить необходимое оборудование.
Компенсацию затрат на газификацию в размере 100 тысяч рублей могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и родители, воспитывающие детей с инвалидностью, участники СВО и члены их семей.
Кроме того, в республике востребовано и второе направление социальной газификации — подключение медицинских и образовательных учреждений. На данный момент принято 12 заявок».