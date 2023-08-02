Дезертир, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался после разговора с Хабировым

Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Подробнее о том, как разворачивалась ситуация на Нагаевском шоссе, Mkset рассказывал здесь.