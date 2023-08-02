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Дезертир, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался после разговора с Хабировым

2 августа 2023, 10:27
Фото: РБК-Уфа
Взрывное устройство передали в Росгвардию, сообщает РБК-Уфа.

После разговора с Радием Хабировым военнослужащий, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранительным органам. Имевшееся при нем взрывное устройство передали Росгвардии.

Напомним, участок Нагаевского шоссе оцеплен уже в течение нескольких часов. По информации СМИ, вооруженный мужчина угрожал взорвать гранату, при себе у него якобы имелось несколько боеприпасов. Позднее, как сообщили Mkset в пресс-службе главы Башкирии, на место событий прибыл Радий Хабиров.

Как сообщал телеграм-канал BAZA, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе может быть военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Ранее в его отношении якобы завели дело за оставление части. Подробнее о том, как разворачивалась ситуация на Нагаевском шоссе, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Дезертир с гранатой сдался: Что происходило сегодня на Нагаевском шоссе в Уфе#Общество#Происшествия#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дороги#Хабиров#Росгвардия
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