«Дезертир с гранатой»: рассказываем, что сегодня произошло на Нагаевском шоссе в Уфе

Между тем, за все время пока вооруженный гранатой Ильнар Б. находился на Нагаевском шоссе паники среди находящихся рядом уфимцев не было. Отметим, что в непосредственной близости от местонахождения мужчины располагается детский сад, и там на первый взгляд было тихо.