«Дезертир с гранатой»: рассказываем, что сегодня произошло на Нагаевском шоссе в Уфе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Около полудня движение по Нагаевскому шоссе было полностью перекрыто. Тогда очевидцы сообщали, что вдоль дороги идет неизвестный мужчина, в руках у него похожий на гранату предмет. В этот же час появились и первые кадры с камер видеонаблюдения.
Пока на дороге начала образовываться пробка, на месте уже работали сапёры и полицейские в бронежилетах. Ближе к обеду с неизвестным мужчиной пытались установить контакт некие переговорщики. Видео с места событий появилось в социальных сетях.
Автор видео поясняет, что по одну сторону ограждения шоссе стоят переговорщики, а по другую и сам вооруженных мужчина. На кадрах заметны фургоны Росгвардии и полиции.
Уже после стали появляться подробности о личности вооруженного мужчины и его мотивах. По версии телеграм-канала Baza, им оказался 39-летний сбежавший военнослужащий-доброволец Ильдар Б. Якобы мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой гранату и которую якобы угрожает взорвать.
Причиной тому, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части. По предварительным данным, он достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. К списку требований мужчины телеграм-канал Shot добавил и личную встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.
При себе у мужчины, по данным Mash Batsh, якобы были два снаряда: один он держал в руках, а ещё четыре — на теле.
Отметим, что по версии некоторых телеграм-каналом дезертир захватил АЗС, однако источник РБК позднее данную информацию опровергнет.
«Всплыла» в сети и личная переписка мужчины со своим другом. В диалоге Ильнар Б. поделился фото гранаты и подтвердил, что боеприпас настоящий. Друг попытался отговорить дезертира, однако тот сбрасывал трубку.
Несмотря на всю критичность ситуации, первые официальные комментарии представителей правоохранительных органов и власти появились только спустя несколько часов.
Так, около 14:40 появилась информация, что Радий Хабиров все же прибыл на место. Официально корреспонденту Mkset эту информацию также подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.
К тому моменту сотрудники полиции и патрульные автомобили полностью оцепили периметр. Пройти корреспонденту Mkset не удалось и через территорию находящихся рядом коммерческих зданий — пропускать кого-либо им якобы запретили.
Около 15:17 стало известно, что после разговора с главой Башкирии вооруженный гранатой Ильнар Б. решил сдаться, взрывное устройство было передано сотрудникам Росгвардии.
Судя по кадрам с места события, глава Башкирии в разговоре с Ильнаром Б заявил, что хочет ему помочь.
Между тем, в самой Росгвардии заявили, что в переговоры с дезертиром вступили два их офицера и убеди того сдаться.
— Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате решительных действий офицеров управления Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно позднее еще до личной встречи с дезертиром глава Башкирии разговаривал с ним по телефону. Mkset расшифровал диалог Радия Хабирова и Ильнара Б.
— Что у вас? Давайте так. Я сейчас могу к вам приехать, но вы складываете свое оружие и со мной спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, что если я для вас могу что-то сделать, я всё сделаю. Я с вами в первый раз в жизни разговариваю, вы там на всех не скидывайте. Я вот с вами в первый раз в жизни разговариваю. Ситуация сейчас нехорошая. Вы сейчас наломаете дров. У меня задача остановить, чтоб не наломали дров и я твердо вам обещаю: сам лично вами буду заниматься. Давайте по-нормальному тогда поговорим. Сейчас подъеду — там поговорим. Слушайте, Ильдар, давайте подождите, я же старше, нет не в курсе этого. Смотрите: я никогда не обманываю и вы же сами говорите, что у вас есть доверие. Если у вас есть доверие ко мне, я предлагаю вам, что сейчас выеду и мы с вами все спокойно обсудим, — говорит Хабиров в ходе диалога.
Позднее Радий Хабиров уже сам прокомментирует произошедшее на Нагаевском шоссе и пообещает следить за судьбой Ильнара Б.
Есть проблема «500-х» (дезертиры - прим. ред.), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача — чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем. Спасибо сотрудникам Росгвардии, мужественные люди, действовали, чтобы спасти его жизнь, чтобы глупости не наделал», — сказал Глава РБ.
После успешных переговоров движение на Нагаевском шоссе быстро возобновили, а экстренные службы начали постепенно разъезжаться.
Между тем, за все время пока вооруженный гранатой Ильнар Б. находился на Нагаевском шоссе паники среди находящихся рядом уфимцев не было. Отметим, что в непосредственной близости от местонахождения мужчины располагается детский сад, и там на первый взгляд было тихо.
Многие разве что были недовольны перекрытыми дорогами и только ждали, когда движение будет запущено вновь. Тем не менее в эти часы разговоры велись только о происходящем по ту сторону дороги — в адрес дезертира звучали не самые лестные комментарии.