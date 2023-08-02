Дезертир с гранатой, изменения в Конституции Башкирии и ЧП в небе

Сегодня, 2 августа, около полудня неизвестный мужчина вышел на Нагаевоское шоссе с гранатой и якобы требовал личной встречи с главой республики Радием Хабировым. Выяснилось, что неизвестным оказался 39-летний сбежавший военнослужащий-доброволец Ильдар Б. Причиной поступка, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части. По предварительным данным, он достал гранату и угрожал её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него.