Дезертир с гранатой, изменения в Конституции Башкирии и ЧП в небе

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Published Сегодня, 15:39
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Сегодня, 2 августа, около полудня неизвестный мужчина вышел на Нагаевоское шоссе с гранатой и якобы требовал личной встречи с главой республики Радием Хабировым. Выяснилось, что неизвестным оказался 39-летний сбежавший военнослужащий-доброволец Ильдар Б. Причиной поступка, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части. По предварительным данным, он достал гранату и угрожал её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него.
Так, глава Башкирии провел с дезертиром сначала телефонный разговор, а после встретился лично. В конечном итоге, мужчину удалось уговорить сдать боеприпас. Подробнее о произошедшем с фото и видео переговоров Mkset рассказывал здесь.
Между тем, в Конституцию Башкортостана будут внесены изменения. Сделать это депутаты заксобрания республики планируют во время осенней сессии, сообщает пресс-служба Курултая РБ.
Командир самолёта, совершающего полёт по маршруту Уфа — Когалым, сообщил об отключении автопилота на высоте 350 футов. Было принято решение снизить эшелон до безопасной высоты в 270 и продолжить полёт в пункт назначения, аэропорт Когалым, где воздушное судно приземлилось без происшествий. Пострадавших нет.
Аномальная жара придёт в Башкирию уже со следующей недели, после чего её сменят грозы. Ожидается повышение температуры воздуха до +34°C. По прогнозам с сайта Gismeteo, жаркая погода продлится неделю, после чего пойдёт стремительно пойдёт на спад и сменится долговременными дождями и грозами.