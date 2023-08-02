BAZA: Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе — сбежавший военный-доброволец

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как сообщает телеграм-канал, вооружённым мужчиной на Нагаевском шоссе оказался военнослужащий-доброволец, 39-летний Ильдар Б. Предположительно, мужчина сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, прихватив с собой гранату, которую якобы угрожает взорвать.
Причиной тому, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части. По предварительным данным, он достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. В настоящий момент, напомним, дорога перекрыта.
С просьбой прокомментировать ситуацию на Нагаевском шоссе Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что информация уточняется.