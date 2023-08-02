BAZA: Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе — сбежавший военный-доброволец

Причиной тому, по данным «Базы», стало возбужденное на него дело за оставление части. По предварительным данным, он достал гранату и угрожает её взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. В настоящий момент, напомним, дорога перекрыта.