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Башкирия получит новый логистический центр от компании «Ромекс»

2 августа 2023, 08:51
Фото: Управление пресс-службы главы РБ
На торжественном мероприятии в честь закладки первого камня, знаменующего начало строительных работ, присутствовали первые лица республики, а также президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко и заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

В Благовещенске состоялась торжественная церемония запуска строительства логистического центра группой компаний «Ромекс», которая инвестирует свыше шести млрд рублей. На прошедшей церемонии закладки первого камня, знаменующего собой новую веху в экономическом развитии не только Благовещенска, но и всей республики, присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров, и. о. главы Благовещенского района Анна Карабанова, президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко, а также заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

Фото: Управление пресс-службы главы РБ
«У нас сегодня очень приятное событие — мы даем старт строительства большого объекта. Это один из крупнейших комплексов нашей республики. Нам очень приятно, что группа компаний выбрала нас. Я уверен, что данный объект не будет долгостроем, его строительство завершится в течение одного года», — высказался глава республики Радий Хабиров.

Строительство логистического центра будет проходить в два этапа. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2025 года. Площадь земельного участка, выделенного под строительство, составит 16 гектар, а площадь самого здания — 92,8 тыс. кв. м. Группа компаний «Ромекс» будет собственником здания, осуществляющим техническую эксплуатацию складского комплекса.

Фото: Управление пресс-службы главы РБ
«Ромекс приступает к строительству первого логистического центра на территории Республики Башкортостан. На сегодняшний день наша компания уже работает в восьми регионах. Безусловно, мы видим здоровый инвестклимат Башкортостана и задел на будущее. Появление центра позволит увеличить число рабочих мест в республике, а также будет способствовать росту электронной торговли», — высказался президент группы компаний «Ромекс Групп» Алексей Прокопенко.
Фото: Управление пресс-службы главы РБ

Группа компаний Ромекс строит логистические центры по всей России с 2014 года. В настоящий момент компания присутствует в восьми регионах России. В 2018 году девелопер начал работу в Поволжье, в Республике Татарстан. На сегодняшний день группа реализует уже пятый проект в Приволжском федеральном округе (ПФО). Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов на территории региона составляет 130 тыс. кв. м, а объем инвестиций превысил 8 млрд рублей. Всего по стране группа компаний ввела в эксплуатацию 12 складских комплексов общей площадью 500 тыс. кв. м.

#Азамат Нухов
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