Башкирия получит новый логистический центр от компании «Ромекс»

Группа компаний Ромекс строит логистические центры по всей России с 2014 года. В настоящий момент компания присутствует в восьми регионах России. В 2018 году девелопер начал работу в Поволжье, в Республике Татарстан. На сегодняшний день группа реализует уже пятый проект в Приволжском федеральном округе (ПФО). Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов на территории региона составляет 130 тыс. кв. м, а объем инвестиций превысил 8 млрд рублей. Всего по стране группа компаний ввела в эксплуатацию 12 складских комплексов общей площадью 500 тыс. кв. м.