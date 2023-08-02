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Published Сегодня, 06:50

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Аномальная жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии в августе

2 августа 2023, 06:50
Аномальная жара придёт в Башкирию уже со следующей недели, после чего её сменят грозы.

Со следующей недели в Башкирии ожидается повышение температуры до +34°C. По прогнозам с сайта Gismeteo, жаркая погода продлится неделю, после чего пойдёт стремительно пойдёт на спад и сменится долговременными дождями и грозами.

Со вторника температура поднимется до +30°C и продолжит повышаться до субботы, 12 августа, именно этот день и станет самым жарким. В воскресенье столбик термометра опустится на один градус, а после и вовсе пойдёт на спад, опустившись до +28°C.

Последующую неделю ожидается дождь с грозой, который продлится до 17 августа. По информации с сайта, после передышки в неделю, дождливая погода снова вернётся и продлится до конца августа.

#Анна Савельева#Новости Уфы#Новости Башкирии#Жара#Погода#Погода на лето#Дожди и грозы
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