Журнал Forbes представил рейтинг лучших благотворительных фондов России

Как отмечается, в основу ежегодного рейтинга Forbes вошли два показателя — экспертная оценка работы фонда и его бюджет. Также были учтены наличие четкой стратегии, работа команды и качество управления фондом действующих попечительских советов. При выставлении оценки также были приняты в расчет — прозрачность и полнота информации о работе организации.