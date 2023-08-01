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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Журнал Forbes представил рейтинг лучших благотворительных фондов России

1 августа 2023, 17:28
Благотворительный фонд Владимира Потанина, специализирующийся на образовательных программах, стал лидером ежегодного рейтинга лучших благотворительных фондов России по версии Forbes.

На втором месте в «двадцатке лучших» в 2023 году оказался благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова. Организация занимается поддержкой детей, имеющих особенности развития, а также их семьям. Фонд также оказывает и адресную помощь, если необходимо оплатить лечение или другие медицинские услуги.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и фонд Елены и Геннадия Тимченко соответственно. Об этом пишет newizv.ru.

Как отмечается, в основу ежегодного рейтинга Forbes вошли два показателя — экспертная оценка работы фонда и его бюджет. Также были учтены наличие четкой стратегии, работа команды и качество управления фондом действующих попечительских советов. При выставлении оценки также были приняты в расчет — прозрачность и полнота информации о работе организации.

Примечательно, что в нынешнем году бюджет фонда Потанина достиг 2,11 млрд рублей. Деятельность фонда направлена по пяти направлениям в сферах культуры, высшего образования, спорта, а также развития филантропии. Ежегодно фонд проводит 20 грантовых конкурсов. Почти за полвека существования организация уже поддержала более 40 тыс. человек, затратив на это свыше 12,2 млрд рублей.

В прошлом году эндаумент фонда пополнился 47,5% акций Росбанка, которые он получил от «Интерроса» Владимира Потанина. Это стало основным событием в жизни организации за 2023 год. Данное вложение позволило бюджету фонда достичь запланированного размера в 100 млрд рублей. Эти финансы обеспечат фонду финансовую устойчивость, а также долгосрочность его благотворительных программ.

Также в Forbes отметили, что лидер рейтинга, фонд Потанина, первым в стране начал развивать тему эндаументов — целевых капиталов, дающих право некоммерческой организации иметь регулярный доход и сохранять свою устойчивость.

Более того, в 2023 году фонд получил независимость от своего основателя и теперь полностью финансируется из доходов от собственных капиталов. За расходы организации отвечает команда топ-менеджеров и совет фонда.

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