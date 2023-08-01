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В МЧС рассказали о последствиях ураганного ветра в Башкирии

1 августа 2023, 06:58
Фото: МЧС РБ
Речь идет о селе Тубинский, где ураганный ветер повредил жилые дома и линии передач, кроме того, местным жители в тот день стали свидетелями торнадо.

В МЧС Башкирии рассказали подробности ураганного ветра в селе Тубинский Баймакского района. Известно, что вечером 31 июля из-за сильного порыва ветра произошел срыв крыш жилых дома.

Сегодня, 1 августа, на место выехала оперативная группа МЧС РБ и установила, что пострадали два частных дома по улицам Молодежная и Худайбердина. Зафиксированы повреждения надворных построек и провисание линий электропередач. К счастью, погибших и пострадавших нет, также не нарушено и электроснабжение в селе.

Восстановление после разрушительного ветра будет проводиться своими силами.

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