В МЧС рассказали о последствиях ураганного ветра в Башкирии

Сегодня, 1 августа, на место выехала оперативная группа МЧС РБ и установила, что пострадали два частных дома по улицам Молодежная и Худайбердина. Зафиксированы повреждения надворных построек и провисание линий электропередач. К счастью, погибших и пострадавших нет, также не нарушено и электроснабжение в селе.