В МЧС рассказали о последствиях ураганного ветра в Башкирии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В МЧС Башкирии рассказали подробности ураганного ветра в селе Тубинский Баймакского района. Известно, что вечером 31 июля из-за сильного порыва ветра произошел срыв крыш жилых дома.
Сегодня, 1 августа, на место выехала оперативная группа МЧС РБ и установила, что пострадали два частных дома по улицам Молодежная и Худайбердина. Зафиксированы повреждения надворных построек и провисание линий электропередач. К счастью, погибших и пострадавших нет, также не нарушено и электроснабжение в селе.
Восстановление после разрушительного ветра будет проводиться своими силами.