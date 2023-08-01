В Башкирии сформируют еще один добровольческий батальон

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Стало известно, что власти Башкирии планируют сформировать еще один добровольческий батальон, который будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом накануне сообщил глава региона Радий Хабиров.
Так, батальон будет назван в честь погибшего в ходе СВО Алмаза Сафина. Изначально с инициативой к руководству Башкирии обратились ветераны «Боевого братства» из Альшеевского района, также идея была поддержала родными Алмаза Сафина.
— Это желание наших ребят, поэтому мы им поможем. Возьмем на себя все траты, которые в связи с этим будут возникать, — добавил Радий Хабиров.