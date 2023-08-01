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Updated Сегодня, 03:24

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В Башкирии сформируют еще один добровольческий батальон

1 августа 2023, 03:22
Фото: 1MI
Батальон будет сформирован по просьбе жителей Альшеевского района и будет носить имя Героя России, сообщил глава Башкирии.

Стало известно, что власти Башкирии планируют сформировать еще один добровольческий батальон, который будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом накануне сообщил глава региона Радий Хабиров.

Так, батальон будет назван в честь погибшего в ходе СВО Алмаза Сафина. Изначально с инициативой к руководству Башкирии обратились ветераны «Боевого братства» из Альшеевского района, также идея была поддержала родными Алмаза Сафина.

— Это желание наших ребят, поэтому мы им поможем. Возьмем на себя все траты, которые в связи с этим будут возникать, — добавил Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
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