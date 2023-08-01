В Башкирии часть пенсионеров сможет получить повышение к пенсии

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет страховых пенсий с 1 августа. Известно, что коснется это около 219 тысяч пенсионеров по инвалидности и по старости, которые работали в 2022 году.
В пресс-службе также отмечают, что планируется увеличить сумму выплат для граждан, которые получают пенсии по потере кормильца, если на их счета поступили дополнительные средства, которые ранее не учитывались при расчете выплат.
Перерасчет в этом месяце будет зависеть также от зарплаты гражданина — чем выше была зарплата в период трудовой деятельности, тем выше будет пенсия.
Самим гражданам обращаться, а органы социального обеспечения нет необходимости, так как перерасчет будет проводиться автоматически. Средства поступят в августе согласно привычному графику.