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Posted 1 августа 2023, 05:43

Published 1 августа 2023, 05:43

Modified 1 августа 2023, 05:50

Updated 1 августа 2023, 05:50

В Башкирии более 200 тысяч граждан получат повышение к пенсии

В Башкирии часть пенсионеров сможет получить повышение к пенсии

1 августа 2023, 05:43
Фото: 1MI.

В Башкирии более 200 тысяч граждан получат повышение к пенсии

Выплаты будут повышены у более чем 200 тысяч пенсионеров, сообщили в Социальном фонде РФ.

Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет страховых пенсий с 1 августа. Известно, что коснется это около 219 тысяч пенсионеров по инвалидности и по старости, которые работали в 2022 году.

В пресс-службе также отмечают, что планируется увеличить сумму выплат для граждан, которые получают пенсии по потере кормильца, если на их счета поступили дополнительные средства, которые ранее не учитывались при расчете выплат.

Перерасчет в этом месяце будет зависеть также от зарплаты гражданина — чем выше была зарплата в период трудовой деятельности, тем выше будет пенсия.

Самим гражданам обращаться, а органы социального обеспечения нет необходимости, так как перерасчет будет проводиться автоматически. Средства поступят в августе согласно привычному графику.

#Элина Сайфранова
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