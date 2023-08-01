Уфимец выстрелил охраннику ночного клуба в глаз

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Уфе осудят местного жителя, который открыл стрельбу на входе в ночной клуб и ранил охранника заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Известно, что мужчине было отказано во входе в клуб, после чего началась перепалка. Некоторое время спор шел на повышенных тона на улице, дальше уфимец не сел в свой автомобиль и продолжил конфликт уже с пассажирского сиденья.
Охранник заведения также подошел к автомобилю и нагнулся к окну, в это же время мужчина выстрелил из травматического пистолета в глаз охраннику и скрылся с места происшествия.
Вину в содеянном горожанин признал частично и сейчас ожидает суда.