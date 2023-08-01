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Уфимец выстрелил охраннику ночного клуба в глаз

1 августа 2023, 07:12
Фото: 1MI

Мужчина предстанет перед судом за стрельбу в ночном клубе Уфы

Достать пистолет и выстрелить мужчину побудил отказ на фейсконтроле.

В Уфе осудят местного жителя, который открыл стрельбу на входе в ночной клуб и ранил охранника заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Известно, что мужчине было отказано во входе в клуб, после чего началась перепалка. Некоторое время спор шел на повышенных тона на улице, дальше уфимец не сел в свой автомобиль и продолжил конфликт уже с пассажирского сиденья.

Охранник заведения также подошел к автомобилю и нагнулся к окну, в это же время мужчина выстрелил из травматического пистолета в глаз охраннику и скрылся с места происшествия.

Вину в содеянном горожанин признал частично и сейчас ожидает суда.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#18+#Стрельба
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