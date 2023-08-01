Стало плохо: пилот самолета сделал срочное заявление в воздухе и посадил судно в Уфе

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Сегодня, 1 августа, в уфимском аэропорту экстренно приземлился самолет рейса Екатеринбург — Сочи. По информации, телеграм-канала «Авиаинцидент», капитан воздушного судно объявил сигнал срочности решения следовать на аэродром Уфы.
Дело в том, что на борту судна одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. В аэропорт была вызван бригада скорой помощи.
Известно, что рейс осуществляла авиакомпания «Смартавиа».