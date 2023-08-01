mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Изображение материала

Стало плохо: пилот самолета сделал срочное заявление в воздухе и посадил судно в Уфе

1 августа 2023, 10:01
Фото: 1MI

Сегодня в Уфе из-за больного пассажира экстренно сел летевший в Сочи самолет

Инцидент произошел во время полета из Екатеринбурга в Сочи сегодня, 1 августа, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сегодня, 1 августа, в уфимском аэропорту экстренно приземлился самолет рейса Екатеринбург — Сочи. По информации, телеграм-канала «Авиаинцидент», капитан воздушного судно объявил сигнал срочности решения следовать на аэродром Уфы.

Дело в том, что на борту судна одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. В аэропорт была вызван бригада скорой помощи.

Известно, что рейс осуществляла авиакомпания «Смартавиа».

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа
Сегодня, 09:50
«Летали заборы и крыши»: в Башкирии прошелся смерч и разрушил жилые постройки
Сегодня, 04:48
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
31 июля, 04:50
Мертвые пчелы и дорогие веники: что происходит в Башкирии после нашествия шелкопряда
31 июля, 11:14
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00