РЭО: В состав жюри «Зеленой премии» вошли Валуев, Конюхов и Разуваева

По его словам, задача конкурса в том, чтобы донести до граждан преимущества осознанной модели потребления, экономики замкнутого цикла и реформы обращения с отходами. Чтобы определить лучших из лучших, в состав жюри приглашены эксперты и госслужащие, чья деятельность связана с вопросами экологии и посвящена улучшению качества жизни людей. В их числе советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.