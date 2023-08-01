mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Изображение материала

РЭО: В состав жюри «Зеленой премии» вошли Валуев, Конюхов и Разуваева

1 августа 2023, 10:02
Фото: award.reo.ru
До 1 октября принимаются заявки на участие в «Зеленой премии — 2023», которую ежегодно проводит РЭО.

Работы конкурсантов оценят первый зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, известный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Задача премии — отобрать проекты, которые внесли вклад в популяризацию модели осознанного потребления и формирование экономики замкнутого цикла в России. Победителями могут стать отраслевые компании, торговые марки, общественные, образовательные, культурные организации, экоактивисты, передает 56orb.ru.

«Ежегодная „Зеленая премия“, организуемая РЭО, направлена на то, чтобы выявить лучших из лучших, а также привлечь внимание людей к вопросам экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, задача конкурса в том, чтобы донести до граждан преимущества осознанной модели потребления, экономики замкнутого цикла и реформы обращения с отходами. Чтобы определить лучших из лучших, в состав жюри приглашены эксперты и госслужащие, чья деятельность связана с вопросами экологии и посвящена улучшению качества жизни людей. В их числе советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Жюри оценят участников в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Еще одна номинация «Регионы России» будет закрытой, в ней примут участие субъекты РФ.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что принять участие в конкурсе могут россияне старше 14 лет, а также юрлица, общественные организации, представители властей регионов, регоператоры по обращению с ТКО.

«Также отдельно мы будем оценивать деятельность субъектов РФ в сфере экологии», — сказал Дмитрий Бойко.

Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве. Заявки принимаются через сайт «Зеленой премии» до 1 октября. Вопросы можно задать на почту.

Подпишитесь
Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа
Сегодня, 09:50
Стало плохо: пилот самолета сделал срочное заявление в воздухе и посадил судно в Уфе
Сегодня, 10:01
«Летали заборы и крыши»: в Башкирии прошелся смерч и разрушил жилые постройки
Сегодня, 04:48
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
31 июля, 04:50
Мертвые пчелы и дорогие веники: что происходит в Башкирии после нашествия шелкопряда
31 июля, 11:14
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
31 июля, 04:00