РЭО: В состав жюри «Зеленой премии» вошли Валуев, Конюхов и Разуваева

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Работы конкурсантов оценят первый зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, известный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Задача премии — отобрать проекты, которые внесли вклад в популяризацию модели осознанного потребления и формирование экономики замкнутого цикла в России. Победителями могут стать отраслевые компании, торговые марки, общественные, образовательные, культурные организации, экоактивисты, передает 56orb.ru.
«Ежегодная „Зеленая премия“, организуемая РЭО, направлена на то, чтобы выявить лучших из лучших, а также привлечь внимание людей к вопросам экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, задача конкурса в том, чтобы донести до граждан преимущества осознанной модели потребления, экономики замкнутого цикла и реформы обращения с отходами. Чтобы определить лучших из лучших, в состав жюри приглашены эксперты и госслужащие, чья деятельность связана с вопросами экологии и посвящена улучшению качества жизни людей. В их числе советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
Жюри оценят участников в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Еще одна номинация «Регионы России» будет закрытой, в ней примут участие субъекты РФ.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что принять участие в конкурсе могут россияне старше 14 лет, а также юрлица, общественные организации, представители властей регионов, регоператоры по обращению с ТКО.
«Также отдельно мы будем оценивать деятельность субъектов РФ в сфере экологии», — сказал Дмитрий Бойко.
Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве. Заявки принимаются через сайт «Зеленой премии» до 1 октября. Вопросы можно задать на почту.